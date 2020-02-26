Неоднократно судимый бендерчанин снова привлечён к уголовной ответственности

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Завершилось расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 32-летнего мужчины из Бендер. Он обвиняется в причинении средней тяжести вреда здоровью, угрозе убийством, а также в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев.

На протяжении нескольких месяцев после освобождения из мест лишения свободы он подвергал отца и мать психологическому и физическому насилию, пишет novostipmr.com. Проживая совместно с родителями, обвиняемый пропивал свои деньги и родительские пенсии, а также поднимал руку на родных.

В один из дней он стал угрожать родственникам убийством. Дочь потерпевших заметила следы побоев у матери и отца и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Результаты экспертизы признали обвиняемого хроническим алкоголиком. По итогам расследования мужчину поместили в специализированный стационар.