Необычный инцидент в Дрокии: нападавший хотел выпить, а его собака — есть

Мужчина с ножом ворвался в продуктовый магазин в Дрокии и с угрозами потребовал дать ему алкоголь и… корм для собаки. Инцидент произошёл вчера, 8 ноября, около 18:20.

Как сообщила для deschide.md пресс-секретарь Инспектората полиции Дрокии Лилия Харя, злоумышленник в возрасте 60 лет находился в состоянии алкогольного опьянения.

– Подвыпивший человек вошел в магазин и стал угрожать продавцу ножом. Он потребовал алкогольные напитки и корм для собаки. К счастью, его остановил охранник магазина, который затем вызвал полицию, – добавила она.

Нападавший был задержан на 72 часа. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 155 УК РМ “Угроза убийством или причинением тяжких телесных повреждений или иного тяжкого вреда здоровью”. В случае признания виновным, мужчина рискует оказаться в тюрьме на срок от 2 до 5 лет.