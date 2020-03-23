Необычное ограбление: в Ферапонтьевке воры похитили из почтового отделения лотерейные билеты

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Курьезное ЧП в Ферапонтьевке. Неизвестные проникли в местное почтовое отделение, но унесли лишь лотерейные билеты.

Как пишет gagauzinfo.md, преступники действовали под покровом ночи. Они взломали входную железную дверь и вошли в помещение почтового отделения. В поисках денег злоумышленники устроили в здании беспорядок. Однако, ничего не найдя, похитили лотерейные билеты и вместе с ними скрылись с места ЧП.

Правоохранительные органы устанавливают сумму ущерба и ведут следствие, отмечает источник.

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