Необычное ДТП в Конгазчике: капот аварийного автомобиля упал на другую машину

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Дорожно-транспортное происшествие с необычными обстоятельствами произошло вблизи села Конгазчик на участке трассы Кантемир-Комрат.

Эвакуатор перевозил аварийный автомобиль «Тойота». По дороге у машины отвалился капот, он упал на другой автомобиль марки “Ауди”, который ехал по встречной полосе. За рулём транспортного средства находился житель села Харагыш Кантемирского района.

От удара было повреждено лобовое стекло “Ауди”. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, передаёт gagauzinfo.md.