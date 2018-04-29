Необычное ДТП в Бельцах: BMW угодил в реку (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 29 апреля, в первой половине дня.

За рулем находился 30-летний мужчина. По словам пресс-секретаря полиции Бельц Евгении Молчанов, ДТП случилось из-за того, что водитель не справился с управлением при повороте налево, в связи с чем вылетел с трассы и угодил в реку, пишет tv8.md.

Другой версии, однако, придерживается пользователь соцсети, прокомментировавший снимки с места аварии, опубликованные в группе “Добрые водители Молдовы“. Так, по его словам, водитель уходил от лобового столкновения с другой машиной, его выкинуло через бордюр и “понесло” по мокрой траве при поврежденном рулевом управлении.

В машине на тот момент находился лишь водитель. По счастью, он не пострадал, отделавшись лишь сильным испугом. Автомобиль извлекли из реки при помощи трактора.

Проверка алкотестером показала, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам того же пользователя соцсети, мужчина вовсе не потребляет алкоголь.