Необычная спасательная операция в Бачой: из колодца вытащили кота (ВИДЕО)

Животное угодило в скважину с водой глубиной 12 метров.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, пожарные сектора Ботаника приняли участие в необычной миссии по вызволению кота в коммуне Бачой. Спасателей вызвали местные жители, услышав «крики о помощи» полуживого кота, угодившего в колодец с водой на улице Куза-Водэ этого пригорода.

Прибыв на место происшествия, спасателям удалось вызволить бедное животное менее чем за 10 минут. Чёрный кот, которому сегодня явно повезло, вернулся на землю живым и невредимым.

По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям, с начала 2018 года спасатели провели уже 62 мероприятия по спасению животных. На их долю выпало спасение голубей, лебедей, котов и других животных. Стоит отметить, что спасатели призывают всех людей звонить в Службу 112 не только, когда в беду попали люди, но и животные.