Необычная операция: пожарные спасли застрявших в подвале котят (ВИДЕО)

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Вчера, 13 июня, пожарный расчёт сектора Ботаника провёл необычную операцию по спасению животных. Сотрудники ГИЧС спасли 5 котят, которые застряли в подвале жилого дома, расположенного по улице Траян, 14/4.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия прибыл пожарный расчёт. Спасателям удалось вытащить котят меньше, чем за 10 минут. Согласно полученной информации, котята несколько дней находились заблокированными, без еды и воды, а местные жители, услышав посторонние звуки, вызвали пожарных.

По данным ГИЧС, в 2019 году спасатели и пожарные провели более 150 операций по спасению животных.