Необычная экипировка автобуса на таможне: вместо фар сигареты, а вместо внутренней панели – алкоголь (ФОТО)

Таможенная полиция предотвратила три попытки незаконного ввоза крупной партии сигарет и алкоголя.

Как сообщает пресс-служба ведомства, все три инцидента были зарегистрированы на КПП «Костешть», а незадекларированный товар был обнаружен в микроавтобусах, перевозящих пассажиров и посылки в страны ЕС.

В двух первых случаях водители микроавтобусов, которые прибыли на контроль с интервалом в полтора часа друг от друга, пытались ввезти сигареты, однако чуткий нюх служебной собаки выявил мошенников. Проведя тщательную проверку, таможенники обнаружили в салоне и в фарах спрятанные 1 620 сигарет в первом случае, а во втором – 7 180 сигарет.

В третьем случае водитель спрятал алкогольную продукцию во внутренних панелях транспортного средства. В общей сложности было обнаружено 52 бутылки молдавского коньяка.

Вся контрабандная партия, а также транспортные средства были конфискованы. Нарушителям наложен штраф в размере 4 500 леев.