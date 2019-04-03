Необязательная опция

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Об ущемлении прав нацменьшинств в Молдове

Министерству юстиции разрешили не публиковать на своём сайте информацию на русском языке.

Двойная игра

«АиФ в Молдове» полтора года назад уже писала о том, что в июне 2016 года гражданский активист Илья Киселёв подал в Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства жалобу на Министерство юстиции за отсутствие у него русскоязычной версии сайта. Совет, признав факт дискриминации по языковому признаку, рекомендовал Минюсту устранить нарушение. Госведомство якобы подчинилось, и с 1 августа 2017 года даже была запущена русская версия, которая непродолжительное время обновлялась. Тогда в Минюсте признали, что данный шаг был сделан в связи с тем, что русский в РМ имеет статус языка межнационального общения – по данным переписи населения 2014 года на нём говорит 14,1% граждан страны, т. е. около 400 тыс. человек.

Но, как оказалось, Минюст вёл двойную игру. Как только Конституционный суд признал устаревшим Закон о функционировании языков, министерство инициировало судебную тяжбу по этому вопросу – и выиграло. Юристы министерства построили свою защиту, ссылаясь на ст. 13 Конституции РМ, в которой говорится, что госязыком РМ является молдавский на основе латинской графики, а порядок функционирования русского и других языков, используемых на территории нашей страны, устанавливается органическим законом. Защита сослалась и на решение КС от 5 декабря 2013 года, признавшее главенство Декларации о независимости над Конституцией РМ, которой, как считают юристы Минюста, было закреплено использование госязыка во всех сферах общественной жизни. Ещё один аргумент стороны защиты интересов госведомства – наличие версии сайта на госязыке говорит о якобы равном отношении к гражданам всех национальностей в РМ, не предоставляя дополнительных прав русскоязычным.

Представители Минюста настаивали на вынесении окончательного вердикта для аналогичных исков, но КС всё же оставил возможность Совету подать апелляцию.

«Когда мы на все лады кричали о том, что решение КС от 4 июня 2018 года по поводу признания Закона о функционировании языков устаревшим будет иметь далеко идущие последствия, нам поверили не все, а сейчас мы сталкиваемся именно с этим».

Права без защиты

– Русский язык в Молдове стал «необязательной опцией», – утверждает председатель организации «ЗАРЯ – За русский язык!» Михаил Ахремцев. – Когда мы на все лады кричали о том, что решение КС от 4 июня 2018 года по поводу признания Закона о функционировании языков устаревшим будет иметь далеко идущие последствия, нам поверили не все, а сейчас мы сталкиваемся именно с этим. Пока в РМ существовал Закон о функционировании языков, прямой отказ от использования перевода на русский язык так или иначе можно было интерпретировать как дискриминацию, как ущемление прав русскоязычных граждан РМ, прописанных в Конституции, защищённых в законодательстве. Стоило выбить одно из звеньев, признать закон устаревшим – и вуаля! Права всё ещё есть в 13 статье Конституции, но вот их защита, предусмотренная органическим законом от 1989 года, более невозможна по причине отсутствия этого закона, чем не замедлили воспользоваться в Минюсте.

В решении ВСП говорится о том, что «…официальные сообщения и другая информация государственного значения должны публиковаться в первую очередь на госязыке, а перевод на русский – это опция». И всё. Уже не возмутишься и не опротестуешь, так как нет закона, регламентирующего языки и упоминающего о русском.

– Сегодня можно со всей ответственностью заявить, что в том случае если в молдавском языковом законодательстве не будет наведён порядок, русскоговорящие сами рискуют стать «необязательной опцией», – сказал М. Ахремцев. – Впрочем, уже стали. И решения Апелляционной и Высшей судебной палат, а также Конституционного суда – тому лишнее подтверждение.

Маргинальные мейнстримы

Автор обращения в Совет в связи с отсутствием русской версии сайта Минюста Илья Киселёв считает, что это решение вполне характерно для той ситуации, которая сложилась у нас в Молдове в области функционирования языков.

– У нас много говорят о евроинтеграции, европейских принципах и о каких-то «высших ценностях», и в то же время осуществляются меры и принимаются решения, которые иначе как махровым национализмом сложно назвать, – недоумевает И. Киселёв. – Вместо того чтобы брать пример с Европы в области языкового законодательства, в нашей стране пытаются внедрить самые маргинальные мейнстримы европейской действительности. По сути, «проевропейские власти» занимаются сознательным и последовательным вытеснением русского языка из всех сфер жизни страны – телевидения, интернета, прессы, образования. И при этом готовы игнорировать решения даже таких государственных структур, как Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации обеспечению равенства.

Илья Киселёв считает, что в Молдове полностью исчерпаны возможности и дальше отстаивать русскоязычную версию сайта Минюста, не будут это рассматривать даже в ЕСПЧ. Однако ещё есть смысл обратиться с жалобой в профильный комитет ООН. И этой возможностью они обязательно воспользуются.

Анастасия Погодина