Ненаучный подход

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Открытое письмо, адресованное новой власти

Практически абсолютное большинство граждан Молдовы, как и наши зарубежные партнёры, с большим воодушевлением приняли начатую самоотверженную и бескомпромиссную расчистку авгиевых конюшен, зловоние которых напрочь обесценило такие понятия, как справедливость, правоохранительная система, да и государственность в целом.

Не с чистого листа

И если профессионалам по силам уже в течение первых месяцев привлечь к адекватной ответственности основных преступников, захвативших Молдову, то для запуска поступательного и ускоренного развития самого бедного государства Европы необходимо возродить и приумножить научный потенциал нашей родины. Ибо только симбиоз науки, общего, профессионального и высшего образования, культуры и сферы производства в состоянии обеспечить социально-экономическое процветание государства.

Это аксиома. При этом необходимо учесть, что наука многофункциональна. И помимо влияния на экономику, она обладает и не менее значимой социокультурной функцией. С одной стороны, её можно рассматривать как часть культуры, а с другой – она обеспечивает и повышение уровня образования, фундамент цивилизованного государства.

И здесь следует напомнить, что нам придётся начинать не с чистого листа. Ещё три десятилетия назад наука Советского Союза была второй в мире. А молдавская, пусть и в качестве её небольшой составной части, была именно этой, второй наукой в мире!

Тем не менее с получением независимости уже в течение первого десятилетия наступила повсеместная деградация и развал экономики, обвально сократилось, прежде всего, финансирование науки до мизерных 0,17% к валовому внутреннему продукту. К тому же следует учесть, что и сам ВВП тогда сократился втрое. Как следствие этих деструктивных процессов стремительно устаревали и разрушались приборная и экспериментальная базы, происходила интенсивная утечка мозгов, сокращались численно и банально старели научные коллективы, что предельно снизило интенсивность исследований. А в целом это привело к повсеместному разрушению отраслевой науки.

Разумеется, научное сообщество все эти годы пыталось воспрепятствовать скатыванию республики к интеллектуальной деградации. Но только начиная с 2004 года, когда был принят Кодекс Республики Молдова «О науке и инновациях», то есть была создана законодательная база реформирования всей системы организации научных исследований и инновационного процесса, начались позитивные преобразования.

С одной стороны, Кодекс кардинально изменил принципы организации науки в республике. При этом Академия наук Молдовы стала «единственным публичным учреждением общенационального значения в области науки и инноваций, полномочным координатором научной и инновационной деятельности, высшим научным консультантом публичных властей Республики Молдова». Это позволило сконцентрировать финансовые усилия и потоки в научной и инновационной сфере. С другой стороны, законодательно было закреплено финансирование науки в 1% к ВВП. И уже к 2009 году этот объём достиг 0,6%.

Необходимо вернуться к исходной позиции – Кодексу о науке и инновациях 2004 года, который определял необходимость её финансирования в объёме не менее 1% к ВВП. А это означает не только дезавуировать последующие «реформирования», но и создать компетентную комиссию с участием исследователей, которая бы определила оптимальную для нынешних условий форму организации и управления наукой.

«Лиссабонская стратегия»

Следует признать, что побудительным мотивом к пересмотру отношения к молдавской науке стали и программные решения, принятые на заседании Европейского совета в Лиссабоне в марте 2000 года. Тогда главы государств и правительств заложили начало так называемой Лиссабонской стратегии. В качестве цели ими было заявлено весьма амбициозное стремление сделать Европейский союз самой конкурентоспособной экономикой мира.

А разработанная в последующем стратегия прежде всего предусматривала переход к конкурентоспособной, динамичной и основанной на научных знаниях экономике. Её опорными пунктами должны были стать поддержка исследований и разработок с доведением их финансирования до 3% к ВВП!

Разумеется, когда мы говорим о науке, необходимости её развития в обществе, требуется чётко различать собственно науку и научно-технический прогресс. Ибо наука – это способ получения новых знаний, а научно-технический прогресс (инновационный процесс) – это процесс превращения знаний в товар и деньги.

И если закон Фарадея, как и теорию относительности, ни купить, ни продать нельзя, то достичь научно-технического прогресса без соответствующего вклада науки невозможно. Именно поэтому наука признаётся непосредственной производительной силой. И сегодня существуют методики количественного анализа взаимного влияния степени развития науки и уровня социально-экономического развития общества, свидетельствующие об их органичной взаимосвязи.

Четыре типа координации

В целом к настоящему времени в мировой практике сложилось четыре типа координации научными исследованиями и инновационными процессами:

1-й – «Учёное сообщество». Нечто вроде клуба учёных, существующего на свои членские взносы, а также поддерживаемого спонсорами и государством. Одно из его главных качеств – независимость и возможность представления консолидированного мнения, которое может учитываться (а может и нет) лицами, ответственными за принятие решений в обществе.

2-й – «Академия – консультант для общества». Классический пример – Академия наук США.

3-й – «Менеджер науки». Здесь академия руководит рядом исследовательских институтов, обычно от лица правительства. Наиболее яркий представитель – это Академия наук Китая.

4-й, классифицируемый как «Стратегический партнёр правительства». Именно он стал той моделью реформирования и стимулирования сферы науки и инноваций, реализация которого началась в Республике Молдова с принятием Кодекса о науке и инновациях 2004 года. Кодекс сформировал правовое поле как для стратегического развития инновационного климата, так и для создания рычагов стимулирования научных исследований и трансферта технологий.

Особенностью описанных выше типов является и то, что отдельные черты каждого из них могут присутствовать в любой из академий.

На исходную позицию

К сожалению, предыдущая власть была весьма далека от понимания значимости этих проблем. Отсутствие должного профессионализма не позволило её назначенцам осознать, что финансирование науки в объеме не менее 1% от ВВП – необходимое условие её существования и поддержания роли в обществе. В итоге и на нынешний год на науку и инновации в государственном бюджете по остаточному принципу заложено лишь 0,25% к ВВП.

Да и изменения в Кодекс о науке и инновациях, внесённые в 2018 году, не будут способствовать ни развитию науки, ни повышению уровня социально-экономического развития. И прежде всего потому, что:

1) эти изменения вносились в законодательство без учёта мнения тех, кто науку развивает;

2) не был учтён такой важнейший фактор, как необходимость финансирования науки в объёме не менее 1% от ВВП;

3) административное подчинение исследовательского сектора Министерству образования, культуры и науки продуцирует большие риски для дальнейших потерь в науке, так как специфические особенности научного труда наверняка будут проигнорированы.

Именно поэтому необходимо вернуться к исходной позиции – Кодексу о науке и инновациях 2004 года, который определял необходимость её финансирования в объёме не менее 1% к ВВП. А это означает не только дезавуировать последующие «реформирования», но и создать компетентную комиссию с участием исследователей, которая бы определила оптимальную для нынешних условий форму организации и управления наукой.

А. И. Дикусар, член-корреспондент АНМ.

М. Пойсик, доктор экономики, НИЭИ

КСТАТИ

Гордиться нечем

Как известно, индекс человеческого развития (ИЧР) теснейшим образом связан с уровнем развития науки и представляет собой интегральный показатель, фокусирующийся на трёх основных измерениях человеческого развития:

– способности вести долгую и здоровую жизнь (измеряемой ожидаемой продолжительно-стью жизни при рождении);

– способности получать знания (измеряемой средней продолжительностью обучения и ожидаемой продолжительностью обучения);

– способности достигать достойного уровня жизни (измеряемой показателем валового национального дохода на душу населения).

Согласно докладу по ИЧР за 2018 год, опубликованному Программой развития Организации Объединённых Наций, из 189 стран мира Республика Молдова заняла 112-е место (Российская Федерация – 49; Румыния – 52; Грузия – 70; Украина – 88). При этом по уровню развития науки – 101. Конечно, в данном рейтинге это ещё не самое дно. Но и гордиться здесь явно нечем.