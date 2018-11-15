Ненастье на дорогах Приднестровья: 15 аварий за сутки (ФОТО)

Из-за плохих погодных условий сразу несколько ДТП произошли вчера в Приднестровье. Из них 7 происшествий в Тирасполе, 5 в Рыбнице и по 1 в Дубоссарах, Бендерах и Слободзее.

7 аварий произошли из-за несоблюдения дистанции, ещё 3 из-за нарушения скоростного режима.

Одна из аварий произошла вчера вечером в Тирасполе. 67-летний мужчина, управлявший мопедом, врезался в забор автостоянки. Пострадавшего доставили в больницу с множественными травмами.

В Рыбницком районе столкнулись два маршрутных такси. Ещё одна авария в том же районе произошла между водителем Peugeot и автомобилем Toyota. В результате столкновения было задето маршрутное такси Iveco.

Ещё один рыбничанин не справился с управлением и врезался в дерево. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

В остальных ДТП повреждения получили только автомобили.