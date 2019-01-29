Нелётная погода: из-за густого тумана в кишинёвском аэропорту аннулируются рейсы

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Сегодня ряд авиарейсов были задержаны или аннулированы из-за густого тумана, который опустился на Международный аэропорт Кишинёва.

По данным официального сайта аэропорта, из-за неблагоприятных метеоусловий были аннулированы 8 рейсов, а один задерживается, пишет moldpres.md. Так, согласно полученным данным, два авиарейса в Бухарест, запланированные на 05.40 и 07.30, были аннулированы, а ещё один рейс, запланированный на 09.30, задерживается как минимум на один час. Были аннулированы из-за тумана и рейсы в Женеву, Стамбул и Санкт-Петербург.

По словам главы Центра метеорологических прогнозов Государственной гидрометеорологической службы Геннадия Рошки, туман будет наблюдаться в течение всего дня, особенно на территории Кишинёва, так как Молдова находится под воздействием воздушной массы, генерируемой в Чёрном море. Туман не исчезнет и завтра и может сохраниться во многих районах даже до конца недели, отметил Рошка.