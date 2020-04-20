Нелепая смерть: житель Калараша умер после падения с велосипеда

Нелепая смерть: житель Калараша умер после падения с велосипеда

Ужасный инцидент произошёл в воскресенье в Каларашском районе. 47-летний мужчина скончался после того, как упал с велосипеда. 

По данным полиции, велосипедист ехал по одной из улиц села Хыржаука. В какой-то момент он не справился с управлением и упал. При падении мужчина получил травму головы и скончался на месте, передаёт deschide.md.

Прибывшие на место ЧП врачи констатировали смерть. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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