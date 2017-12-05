Нелепая случайность унесла жизнь подростка в Унгенском районе

13-летний мальчик скончался прямо во дворе собственного дома.

Трагедия произошла в селе Семень. По словам пресс-секретаря полиции Унген Лилии Ковалевой, подросток был обнаружен повешенным на веревке, которая использовалась ранее для подвешивания тушек кроликов, пишет unghiul.info.

Первоначально появилась версия о самоубийстве, однако она была отвергнута, так как для такого поступка у ребенка не было причин. Для расследования причин смерти было открыто уголовное дело.

По словам людей, близких к семье погибшего ребенка, смерть произошла по трагической случайности: мальчик играл во дворе, в какой-то момент запутался в веревке и, поскользнувшись в грязи, повис на ней.

Эта версия подтверждается и результатами судмедэкспертизы, которая показала, что, запутавшись в веревке и поскользнувшись, подросток потерял сознание и повис на ней, не сумев выпутаться.