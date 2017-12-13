Нелегитимная кнопка

Одна маленькая, но гордая собою «Кнопка-Координатор» своё дело знает…

Сначала порабощала сознание либеральная клика. Теперь за умы жителей Молдовы – с прицелом на будущие выборы и рейтинги! – всерьёз взялась Демпартия во главе с главной её управляющей кнопкой – Плахотнюком. Парламентское большинство приняло в двух чтениях скандальный законопроект демократов о запрете российских телепередач на территории РМ.

Пионеры евродемократии

И на какую сферу наложили лапу, на какие российские телепередачи! Аналитические, озирающие с помощью экспертов и подключения хроники всё мировое кипящее пространство: политику, войны, экономику, кризисы, угрозы… Но в Молдове, как в театре абсурда, возможно всё. Удушат со своим провинциальным расчётом всё важное и настоящее. В поддержку инициативы высказался аж 61 депутат, включая перебежчиков-коммунистов. Однако не все такие безропотные. Гагаузия сказала без обиняков, типа: «Ха-ха! Кишинёв нам не указ, если затрагиваются интересы и права русскоязычных…» Прорвало и коммунистов в их парламентском остатке. «Это политическое решение, направленное против Российской Федерации. Если вы хотите запретить пропаганду – запретите вещание румынских телеканалов, которые занимаются подрывной деятельностью в Молдове», – заявил лидер ПКРМ Владимир Воронин. Ну хоть что-то было в парламенте названо своими именами, а то вообще, как видно, от обещания энных сумм воцарилась первозданная темень в умах у 61 депутата. Но тут задорно, бойко, по-пионерски, только горна не хватало, вновь захотел сделать из народа жвачное животное главный штатный рупор Демпартии – Сергей Сырбу. Он хоть и скромного росточка, но в таких случаях оч-чень речистый и уже затыкает за пояс гиганта демократической мысли Лупу. Нет, подчеркнул Сырбу важно, «проект направлен на борьбу с пропагандой и манипуляцией из-за границы, что может нанести серьёзный вред информационной безопасности государства и его граждан». И вообще-де, эта инициатива относится «исключительно к ограничениям, связанным с информационно-аналитическими программами и никоим образом не повлияет на ретрансляцию развлекательных программ или других программ иностранных телеканалов».

Уморят танцами – без перевода!

Ой-ой, вот уж где умора! Рады дать народу вместо хлеба – зрелища не лучшего пошиба! А то у нас своих каналов маловато, где на голубом глазу телеэкрана, гордо подбоченясь на фоне всех бед Молдовы, все 24 часа в сутки люди беспечно поют и танцуют, типа: а нам – всё равно! Это и есть вожделенный идеал Сырбу и его «Координатора», главной кнопки? Или тех местных горе-телеменеджеров, кто не может похвастаться своими заработанными рейтингами? «Разве не ДПM принадлежат каналы TV Prime, СТС, MUZ TV и ещё много других?» – напомнили социалисты. Однако и в концлагерях фашисты для эксперимента удаляли часть мозга заключённым, чтобы посмотреть, как двигаются, могут ли работать после этого. Вот и думаешь: а не в этом ли и здесь главный прикол? Отсечение у «быдла» уголка мозга – анализирующего и сравнивающего, – что может быть лучше для псевдодемократов? Не мешайте им жить со вкусом: плодиться, размножаться и богатеть, богатеть. Задачи жизненной у временных или «кризисных» менеджеров и быть другой не может. Никто из них не встанет поутру с мыслью о Родине. По делам узнаете их, как сказано в Библии.

Библейское и святое

Закрыв глаза на эту явную парламентскую наглость, беспардонное попрание здравого смысла, законов, договорённостей, существующих с РФ дипотношений, да и любых евро- и просто человеческих ценностей, в настоящую атаку ринулись социалисты. Прежде всего – их арьергард в лице Богдана Цырди, забывший, с трибуны, библейский наказ – «не мечите бисер», но, очевидно, вспомнивший другой: что всякое зерно, упавшее не на бесплодный камень, а в землю, рано или поздно даст свои плоды. И услышит слово не только насквозь прогнивший парламент – услышит народ. А всё же, думается, многим здравомыслящим людям из всех приведённых оратором доказательных, логичных доводов, таких как: «покажите мне хоть одно европейское или цивилизованное государство, в котором российские СМИ под запретом?», «может, это есть во Франции, Германии, Великобритании? Так нет! В этих странах свободно транслируются и распространяются Russia Today, Sputnik» и т. д., – больше понравилось сермяжное, как правда, весьма доходчивое определение: «Политическая мотивировка закона больше смахивает на текст, составленный где-то в Костюженах».

Саша МЕНЬШИКОВ