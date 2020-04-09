Нелегальный бизнес на дому: бендерчанка торговала разбавленным алкоголем

Нелегальный бизнес на дому: бендерчанка торговала разбавленным алкоголем

В одном из частных домов Бендер был развёрнут подпольный бизнес по продаже фальсифицированного спиртного. Участковые задержали 37-летнюю подозреваемую.

Как выяснилось, хозяйка дома разбавляла спирт обычной водой из-под крана. Готовый напиток разливала в использованные бутылки из-под водки, пишет mvdpmr.org. Приготовленную для продажи спиртосодержащую жидкость изъяли и направили на экспертизу.

За незаконную предпринимательскую деятельность женщине грозит крупный штраф.

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