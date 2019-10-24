Нелегально продавал топливо на заправках: экономический агент-нарушитель задержан (ФОТО)

0

Экономический агент из Кишинёва, специализирующийся в области грузовых перевозок и диспетчерских услуг, подозревается в незаконном сбыте нефтепродуктов на одной из автозаправочных станций.

В ходе расследования, проведённого сотрудниками Управления по расследованию экономического мошенничества Национального инспектората расследований совместно с сотрудниками Государственной налоговой службы и Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком, было установлено, что группа физических и юридических лиц под предлогом приобретения нефтепродуктов для коммерческой деятельности продавала за наличные топливо по гораздо более низкой цене по сравнению с ценами на лицензированных заправочных станциях.

Так, 23 октября правоохранители провели несколько рейдов с целью выявления случаев правонарушений, в результате чего были собраны доказательства по фактам, перечисленным выше. В настоящее время полиция пытается выявить всех лиц, причастных к совершению противозаконных действий.