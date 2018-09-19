Нелегала из Молдовы задержали на границе Украины с Венгрией

Нарушителя, который пытался незаконно попасть в Венгрию, задержали на днях пограничники отдела «Горонглаб» Мукачевского отряда украинской госпогранслужбы.

Получив информацию о возможной попытке нарушения госграницы, правоохранители сразу организовали поисковые мероприятия, в результате которых за 200 метров до границы задержали мужчину без документов. Задержанный сообщил, что ему 26 лет и он является гражданином Молдовы.

Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств правонарушения. В отношении мужчины составлен админпротокол, дело направлено в суд.