Некоторым жителям Комрата на несколько дней отключили газ

Администрация «Comrat-GAZ» сообщила о прекращении подачи природного газа в связи с подготовкой к отопительному сезону, пишет gagauzinfo.md. Природный газ будет отключен до 29 сентября.

Так, газа не будет у комратчан, проживающих по следующим адресам:

ул. Ленина 203-305;

ул. Победы 58-224, 181-295;

ул. Чкалова 1-21, 4-16;

переулок Чкалова;

ул. Московская 1-7, 2-32;

ул. Кирова;

ул. Горького 33-97, 36-98;

ул. Освобождения 12, 1-11;

ул. Котовского 110 – 222, 129 – 229;

переулок Котовского;

ул. Комарова;

ул. Малиновского;

ул. Герасимова 1 – 23, 2 – 44;

переулок Мирный;

ул. Шевченко 1;

ул. Димитрова 1 – 17, 2 – 18.