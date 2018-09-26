Некоторым жителям Комрата на несколько дней отключили газ

Некоторым жителям Комрата на несколько дней отключили газ

Администрация «Comrat-GAZ» сообщила о прекращении подачи природного газа в связи с подготовкой к отопительному сезону, пишет gagauzinfo.md. Природный газ будет отключен до 29 сентября.

Так, газа не будет у комратчан, проживающих по следующим адресам:

  • ул. Ленина 203-305;
  • ул. Победы 58-224, 181-295;
  • ул. Чкалова 1-21, 4-16;
  • переулок Чкалова;
  • ул. Московская 1-7, 2-32;
  • ул. Кирова;
  • ул. Горького 33-97, 36-98;
  • ул. Освобождения 12, 1-11;
  • ул. Котовского 110 – 222, 129 – 229;
  • переулок Котовского;
  • ул. Комарова;
  • ул. Малиновского;
  • ул. Герасимова 1 – 23, 2 – 44;
  • переулок Мирный;
  • ул. Шевченко 1;
  • ул. Димитрова 1 – 17, 2 – 18.
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