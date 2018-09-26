Некоторым жителям Комрата на несколько дней отключили газ

Администрация «Comrat-GAZ» сообщила о прекращении подачи природного газа в связи с подготовкой к отопительному сезону, пишет gagauzinfo.md. Природный газ будет отключен до 29 сентября.
Так, газа не будет у комратчан, проживающих по следующим адресам:
- ул. Ленина 203-305;
- ул. Победы 58-224, 181-295;
- ул. Чкалова 1-21, 4-16;
- переулок Чкалова;
- ул. Московская 1-7, 2-32;
- ул. Кирова;
- ул. Горького 33-97, 36-98;
- ул. Освобождения 12, 1-11;
- ул. Котовского 110 – 222, 129 – 229;
- переулок Котовского;
- ул. Комарова;
- ул. Малиновского;
- ул. Герасимова 1 – 23, 2 – 44;
- переулок Мирный;
- ул. Шевченко 1;
- ул. Димитрова 1 – 17, 2 – 18.
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