Некоторых жителей столицы и Гидигича ожидают перебои с водой

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Жители столицы, проживающие по улицам Н. Костин, 44-48, 59-67, в том числе с дробью, O. Гибу, 7, 2-4, в том числе в домах с дробью, и Aлба-Юлия, 184, в том числе с дробью, останутся во вторник, 3 сентября, без воды. Отключения запланированы с 09.00 до 20.00 в связи с проведением плановых работ.

Не будет воды и по ул. В. Коробан, 42, И. Калимаки, 26, 28, Алба-Юлия, 75-115, в том числе с дробью, Мушатинилор и Думбрава.

Также отключения ожидаются в селе Гидигич, с 09.00 до 17.00, по улице Матеевич, 2-14, Сф. Цэрий, Др. Виилор.

Для дополнительной информации потребители могут позвонить в Центральную диспетчерскую по телефону: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.