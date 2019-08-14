Некоторых жителей Центра ждут отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 14 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Академией 9/1, шос. Хынчешть 3-41, 18, 32, Г. Гросу 9-15, 12, 12A, Т. Георге 1-5, 2-4, В. Дическу 144 – с 09:30 до 18:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.