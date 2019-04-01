Некоторых жителей Буюкан завтра ожидает временное прекращение подачи воды

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АО “Apă-Canal Chișinău” сообщает, что во вторник, 2 апреля, вероятно отключение электроэнергии, что приведёт к временному прекращению водоснабжения на некоторых улицах сектора Буюканы.

Перебои с водой ожидаются на улицах Конституции 8, 8/1, И. Крянгэ 49/1, площади Униря Принчипателор 1, 3, Шт. Лукиан 1.

Водоснабжение будет прервано в период с 09.00 до 12.00. После завершения работ подача воды будет возобновлена.

Для получения дополнительной информации потребителям следует звонить в Центральную диспетчерскую по тел. 022-25-66-66 или 022-85-77-77.