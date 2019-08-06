Некоторых жителей Будешт ожидают перебои с водой

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7 августа на некоторых улицах в коммуне Будешты, с 09.00 до 21.00, будет прекращена подача воды. В это время будут проведены запланированные работы.

По данным AО „Apă-Canal Chișinău”, подача воды будет прекращена на улицах Г. Величко, Кишинэулуй, Кризантемелор, Алунел, Бужорилор, Арцарулуй, В. Микле, Чокырлией, Тинеретулуй, Сперанцей, Дойна и Ион Теодорович. Речь идёт также об улицах Букурией, Чирешилор, Бэлцата, Т. Чобану, а также о переулках Спикулуй и Мурелор, пишет ipn.md.

По окончании работ оказание услуг водоснабжения будет возобновлено по запланированным параметрам. Для получения дополнительной информации потребителей воды просят позвонить в Центральную диспетчерскую службу по телефону 022-25-66-66 или 022-85-77-77.