Некоторые жители Телецентра останутся на сутки без воды

Некоторые жители Телецентра останутся на сутки без воды

Потребители, проживающие по ул. Миорица, 6-50, в том числе с дробями, останутся во вторник, 25 февраля, без воды. Отключения запланированы с 09:00 до 06:00 следующего дня.

Кроме того, воды не будет на шоссе Хынчешть, 64-240, 59-167, в том числе в номерах с дробью, а также в микрорайонах Скиноаса, 1, Скиноаса, 2, передаёт ipn.md. После завершения запланированных работ водоснабжение возобновится.

Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в Центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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