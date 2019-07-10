Некоторые жители Телецентра останутся без воды на целый день

Некоторые жители Телецентра останутся без воды на целый день

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением плановых работ 11 июля с 09.00 до 21.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по адресам:

  • Г. Асаки, 63-71, включая дробные;
  • Короленко, 1;
  • Академией, 1,2,4,6/1, 6/2, 3/2,3/3,5/4,
  • Спрынченоайя,  4/1,4/3,5/4.

Поставщик приносит извинения потребителям за причиненные неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

 

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