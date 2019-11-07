Некоторые жители Сынджеры останутся без воды в пятницу

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Поставщик воды планирует провести в пятницу, 8 ноября, ремонтные работы в Сынджере. В результате водоснабжение будет приостановлено с 09:00 до 18:00.

Так, воды не будет на ул. Индустриалэ, 5-7, в том числе в домах с дробями, а также в нескольких садоводческих товариществах, передаёт ipn.md. По данным АО “Apă-Canal Chișinău”, речь идёт о товариществах “Orion”, “Agromicropom”, “La Odihnă” и “Montatorul-Schinoasă”.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.