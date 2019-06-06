Некоторые жители столицы в четверг останутся без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 6 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Корнулуй 5, 17 – с 09:00 до 19:00.

ул. Корнулуй 11/1, Гиочеилор 999 – с 09:15 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. Пушкина 64 – с 09:10 до 17:00.

ул. Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 18-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00.

ул. Друмул Виилор 6A, 41, пер. Друмул Виилор 1-5, 4, Фрумоаса 20/1, 20/3, Лэпушней 5-21, 8-18, Морошану 2-10, 3-17, Онешть 1-27, 4-30, В. Купча 1-65, 2-48 – с 14:00 до 18:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Д. Рышкану 12V, 18/1, Т. Владимиреску 10/2 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.