Некоторые жители столицы, Ставчен и Ватры завтра останутся без воды

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Потребители, проживающие в коммуне Ставчены на улицах Студенцилор и А. Матеевич, в четверг, 13 июня, останутся без водопроводной воды. Отключения запланированы в период с 09.00 до 15.00, в связи с работами по замене кранов и счётчиков воды.

С 09.00 до 16.00, в связи с выполнением плановых работ, водоснабжение будет приостановлено в населённом пункте Ватра на улице Мэрцишорулуй, пишет ipn.md.

Также в среду, с 09.00 до 17.00, будет приостановлена подача воды на столичной улице Миорица, 3/1, 3/2 и 7/1.

По окончании работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.