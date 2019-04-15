Некоторые жители столицы, Ставчен и Тогатино останутся без воды

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По данным АО „Apă-Canal Chişinău”, во вторник, 16 апреля, воды не будет на некоторых столичных улицах.

Так, с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся потребители, проживающие по ул. Г. Виеру, 16-20, в том числе в домах с дробью.

С 09.00 до 15.00 поставщик планирует работы по смене водопроводов и кранов, пишет ipn.md. В результате, подача воды будет приостановлена на улицах Г. Гросу, 1-7, включая номера с дробью; Докучаева, 2/2, 2/3, 2/4; Пьетрарилор, 4-6, включая номера с дробью; И. Сорочану, 71A, 71B, 73, 73/2, 75; Ситарулуй и Потырничий, 49.

В это же время будут проведены плановые работы, в связи с чем будет приостановлено водоснабжение в коммуне Ставчены. Речь идет об улицах Барбу Лэутару, Г. Асаки, Ренаштерий.

Кроме того, для подключения недавно построенного водопровода подача воды будет прекращена в коммуне Тогатино. Воды не будет на улицах И. Крянгэ, Флорилор, А. Матеевич, Штефан чел Маре, Валя Тохатинулуй, пер. М. Эминеску. Также речь идет об улицах А. Руссо, Хаждеу и Пэдурилор.

Подача воды возобновится после завершения работ. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.