Некоторые жители столицы останутся во вторник без воды (СПИСОК АДРЕСОВ)

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В связи с выполнением плановых работ АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу воды во вторник, 17 сентября, с 09.00 до 17.00. Отключения затронут жильцов домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе:

В. Александри, 104, 106;

Кагул, 1-15, 8, 8/2;

Грэдинилор, 56-58, 65-69, включая дробные;

Албишоара, 32/1.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за причиненные неудобства. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.