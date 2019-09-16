Некоторые жители столицы останутся во вторник без воды (СПИСОК АДРЕСОВ)

В связи с выполнением плановых работ АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу воды во вторник, 17 сентября, с 09.00 до 17.00. Отключения затронут жильцов домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе:
- В. Александри, 104, 106;
- Кагул, 1-15, 8, 8/2;
- Грэдинилор, 56-58, 65-69, включая дробные;
- Албишоара, 32/1.
Поставщик приносит свои извинения потребителям за причиненные неудобства. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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