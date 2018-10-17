Некоторые жители столицы останутся в среду без электричества

Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 17 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

Сектор Ботаника:

– ул. А. Пумнул 118-126, 131, 133, 153, 181, пер. А. Пумнул 114-150, 129-145, 183, Кришана 110, 112, бул. Дачиа 24, 24/1, 24/2, Марамуреш 109, бул. Траян 2, 2/1, 2/2, 4 – 13:00 – 17:00.

Сектор Центр:

– ул. А. Хыждеу 98/1, 98/2 – 09:00 – 13:00;

– ул. А. Хыждеу 98/1, 98/3 – 13:00 – 17:00.

Сектор Чеканы:

– ул. Мештерул Маноле 3, 7, 9, 12, 18, Транснистрия 6, 16/1, 20 – 09:35 – 17:00.

Сектор Рышкановка:

– ул. Албишоара 38, бул. Г. Виеру 20, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/9A, 24, 26, 26A, Пьяца Веке 10, бул. Ренаштерий Национале 999, Романэ 19/1, 19/1A – 09:10 – 17:00;

– ул. К. Стамати 12-16, И. Дончев 2-22, Моара Рошие 3, 5, 3, З. Арборе 1-7, 2-6, пер. З. Арборе 3/1, 4, 7, 7A – 09:15 – 18:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.