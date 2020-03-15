Некоторые жители столицы останутся в понедельник без воды

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Потребители, проживающие по улице И. Некулче, 10-12-14, останутся в понедельник, 16 марта, без воды.

Как пишет ipn.md, в связи с выполнением запланированных работ компанией “Premier Energy Distribution”, возможно отключение электроэнергии, что может привести и к прекращению водоснабжения по указанному адресу с 09.00 до 17.00.

После завершения работ подача воды будет возобновлена. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в Центральную диспетчерскую по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.