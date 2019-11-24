Некоторые жители столицы останутся в понедельник без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров 25 ноября с 09.00 до 15.00 без воды в кране временно останутся потребители, проживающие по адресам:

Яловень, 96-98-100-102, в том числе дробные дома;

Друмул Виилор, 40-42, в том числе дробные дома.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.