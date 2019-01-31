Некоторые жители столицы останутся в пятницу без воды

Некоторые жители столицы останутся в пятницу без воды

На некоторых улицах столицы 1 февраля не будет воды в кране. Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 16:00 не будет воды по следующим адресам:

  • шос. Хынчешть 64-140 (включая дроби),
  • Друмул Виилор 36-42 (включая дроби),
  • Пьетрарилор, Фокшань, Цепеш, Костешть, Вынэторилор, Сихаструлуй, Скиноасэ, Мэчиешилор, Лэмыица, Сф. Штефан, Вылчеле, Яловень, Чишмеле, Вэлень, Малай, Кринелор.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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