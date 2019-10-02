Некоторые жители столицы останутся в четверг без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ компанией «Apă-Canal Chişinău» в четверг, 3 октября, с 09.00 до 19.00 запланированы отключения воды по следующим адресам:

ул. Гренобле 110-130, 149-167 (в том числе дробные дома);

ул. Костюжень;

ул. Юбилейная;

ул. Журавел;

ул. Гохберг;

ул. Св. Петру;

ул. Св. Павел;

ул. Св. Ион;

ул. Плаюлуй;

пер. Плаюлуй.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.