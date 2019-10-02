Некоторые жители столицы останутся в четверг без воды

Некоторые жители столицы останутся в четверг без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ компанией «Apă-Canal Chişinău» в четверг, 3 октября, с 09.00 до 19.00 запланированы отключения воды по следующим адресам:

  • ул. Гренобле 110-130, 149-167 (в том числе дробные дома);
  • ул. Костюжень;
  • ул. Юбилейная;
  • ул. Журавел;
  • ул. Гохберг;
  • ул. Св. Петру;
  • ул. Св. Павел;
  • ул. Св. Ион;
  • ул. Плаюлуй;
  • пер. Плаюлуй.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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