Некоторые жители столицы останутся без воды в понедельник

О плановых отключениях, связанных с отключением электроэнергии, сообщает поставщик «Apă-Canal Chişinău».

Так, в понедельник, 18 июня, без воды останутся потребители, проживающие на улице Н.Йорга, 9. Прекращение подачи воды запланировано с 09:00 до 17:00.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.