Некоторые жители столицы останутся без электричества в первый день новой недели

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе:

Ботаника

Индепенденцей, 14/3 – с 09:00 до 13:00. Траян, 6, 6/1 – с 13:00 до 17:00.

Центр:

Белшугулуй, 1, 3, 5, 10, 12, 14, Бужорилор, 4, 6, 7, 12-40, Чирешилор, 27/2, 92, Лакулуй, 62, 69, 72, Николай Пирогов, 2, 3-25, 10-26, Нукарилор, 21-33, 38-50, Тимиш, 1, 21-53, 34-56 – с 08:45 до 16:00.

Чеканы:

Алчедар, 1, 2A, 4, Андрей Избаш, 1-47, 14-20, 28-40, Арионешть, 2A, 4, 6, Колоница, 1-7, 2, 4, 77-175, 76, 80, 82, 108-192, переулок Колоница, 1, 2, 3, Хайдукул Бужор, 53-69, 78-104, Михаил Садовяну, 9999, переулок Н. М. Спэтару, 1, 5, 7, 9, Тырговиште, 1-25, 6-46, Транснистрия, 3, 999, Вадул-луй-Водэ, 9, 19-127, 155, 999, 7777, 9001, 9999, 100, 162-196, 888 – с 08:55 до 17:55. Илья Репин, 1 – 19, 2 – 10, Николае Григореску, 1 – 9, 2 – 18, Отоваска, 1 – 11, Подул Ыналт, 22/1, Узинелор, 162, 162/4 – c 11:00 до 16:00.