Некоторые жители столицы и пригорода Дурлешты останутся без воды в четверг

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АО «Apă-Canal Chişinău» сообщает потребителям, проживающим по улице Каля Мошилор, 3, муниципия Кишинёв, что подача воды по этому адресу будет прекращена в четверг, 6 июня, с 09.00 до 16.00. Отключение произойдёт в связи с проведением работ по подключению нового водопровода по указанному адресу.

Кроме этого, в четверг, 6 июня, с 09.00 до 17.00, в связи с запланированными работами будет прекращена подача воды в пригороде Дурлешты. Без воды в кране останутся потребители, проживающие по следующим улицам:

ул. Г. Асаки;

ул. Р. Маре;

ул. А. Матеевич;

ул. В. Лупу.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.