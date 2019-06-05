Некоторые жители столицы и пригорода Дурлешты останутся без воды в четверг

АО «Apă-Canal Chişinău» сообщает потребителям, проживающим по улице Каля Мошилор, 3, муниципия Кишинёв, что подача воды по этому адресу будет прекращена в четверг, 6 июня, с 09.00 до 16.00. Отключение произойдёт в связи с проведением работ по подключению нового водопровода по указанному адресу.
Кроме этого, в четверг, 6 июня, с 09.00 до 17.00, в связи с запланированными работами будет прекращена подача воды в пригороде Дурлешты. Без воды в кране останутся потребители, проживающие по следующим улицам:
- ул. Г. Асаки;
- ул. Р. Маре;
- ул. А. Матеевич;
- ул. В. Лупу.
Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
Facebook Комментарии