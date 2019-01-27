Некоторые жители столицы и одного из пригородов останутся без воды в понедельник

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Потребители на Мунчештского шоссе, 772-814, 799-803, в том числе с дробью, останутся в понедельник, 28 января, без воды. Кроме того, подача воды будет приостановлена и в городе Сынджера, в периметре улиц Кишинев, Аэрогэрий, Штефан чел Маре и Игоря Виеру.

Подача воды будет прекращена с 09.00 до 21.00. В этот период будут проведены запланированные работы по замене вентилей диаметров 400 мм. Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.