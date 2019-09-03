Некоторые жители столицы и Яловен останутся в среду без воды

Некоторые жители столицы и Яловен останутся в среду без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, в связи с выполнением работ по подключению к другому источнику воды АО «Apă-Canal Chişinău» вынуждено прервать подачу услуги со среды, 4 сентября, до пятницы, 6 сентября. Вода в кранах в течение трёх дней будет отсутствовать с 09.00 до 17.00 по следующим адресам:

  • Московский проспект, 1-3 (включая дома с дробями);
  • ул. Б. Воевод, 2 (включая дома с дробями и буквами).

Кроме этого, в связи с выполнением запланированных работ АО «Apă-Canal Chişinău» вынуждено прервать подачу питьевой воды в среду, 4 сентября, с 09.00 до 20.00. Без водоснабжения останутся жители столицы, чьи дома расположены по следующим адресам:

  • ул. Н. Костин, 59-61 (включая дома с дробями);
  • ул. О. Гибу 2/3, 2/4.

В связи с проведением работ по устранению утечки АО «Apă-Canal Chişinău» вынуждено прервать подачу питьевой воды в среду, 4 сентября, с 09.00 до 17.00. Без водоснабжения останутся жители Яловен, чьи дома расположены по следующим адресам:

  • ул. Г. Виеру 16-30 (включая дома с дробями).

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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