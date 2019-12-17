Некоторые жители столицы и Яловен останутся в среду без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.



Так, в связи с проведением работ по подключению недавно установленного водопровода в среду, 18 декабря, с 09.00 до 17.00 будет прервано водоснабжение по следующим адресам:

ул. Измаил, 31, 33, 58, включая дробные дома;

бул. Штефан чел Маре, 55.

Кроме этого, в связи с проведением ремонтных работ в среду, 18 декабря, с 09.00 до 17.00 запланированы отключения воды по следующим адресам:

А. Дога, Т. Владимиреску, Д. Рышкану, Аеродромулуй;

Флорилор, 12, 14, 16, включая дробные дома;

М. Костин, 11, 7, включая дробные дома;

Московский проспект, 13, включая дробные дома;

Матей Басараб, 1.

В этот же день, 18 декабря, с 09.00 до 17.00 воды не будет в городе Яловены.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.