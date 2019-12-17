Некоторые жители столицы и Яловен останутся в среду без воды

Некоторые жители столицы и Яловен останутся в среду без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, в связи с проведением работ по подключению недавно установленного водопровода в среду, 18 декабря, с 09.00 до 17.00 будет прервано водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Измаил, 31, 33, 58, включая дробные дома;
  • бул. Штефан чел Маре, 55.

Кроме этого, в связи с проведением ремонтных работ в среду, 18 декабря, с 09.00 до 17.00 запланированы отключения воды по следующим адресам:

  • А. Дога, Т. Владимиреску, Д. Рышкану, Аеродромулуй;
  • Флорилор, 12, 14, 16, включая дробные дома;
  • М. Костин, 11, 7, включая дробные дома;
  • Московский проспект, 13, включая дробные дома;
  • Матей Басараб, 1.

В этот же день, 18 декабря, с 09.00 до 17.00 воды не будет в городе Яловены.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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