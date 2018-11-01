Некоторые жители столицы и её пригородов останутся без воды в пятницу

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

Согласно представленной информации, в связи с проведением запланированных работ, завтра, 2 ноября, с 09.00 до 21.00 без воды в кране останутся жители следующих населённых пунктов:

Вадул-луй-Водэ, в периметре улиц: М. Витязул, М. Эминеску, Ливезилор, П. Рареш, В. Александри, С. Лазо, В. Комаров, Ю. Гагарин;

Вадул Ноу;

Вэдулень;

ком. Будешть;

с. Крузешть;

с. Бунец.

Также по причине замены клапана на улице Мештерул Маноле, 5А, поставщик вынужден прервать водоснабжение с 09.00 до 21.00 жильцам домов, расположенных по следующим адресам:

ул. Мештерул Маноле, 8 – 12, включая дробные дома.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.