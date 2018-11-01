Некоторые жители столицы и её пригородов останутся без воды в пятницу

Некоторые жители столицы и её пригородов останутся без воды в пятницу

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги. 

Согласно представленной информации, в связи с проведением запланированных работ, завтра, 2 ноября, с 09.00 до 21.00 без воды в кране останутся жители следующих населённых пунктов:

  • Вадул-луй-Водэ, в периметре улиц: М. Витязул, М. Эминеску, Ливезилор, П. Рареш, В. Александри, С. Лазо, В. Комаров, Ю. Гагарин;
  • Вадул Ноу;
  • Вэдулень;
  • ком. Будешть;
  • с. Крузешть;
  • с. Бунец.

Также по причине замены клапана на улице Мештерул Маноле, 5А,  поставщик вынужден прервать водоснабжение с 09.00 до 21.00 жильцам домов, расположенных по следующим адресам:

  • ул. Мештерул Маноле, 8 – 12, включая дробные дома.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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