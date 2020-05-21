Некоторые жители столицы и Дурлешт останутся в пятницу без воды в кране

0

Без воды в пятницу, 22 мая, останутся потребители, проживающие в столице в домах по улице Друмул Таберей, 17-31 (в том числе дробных). По информации АО “Apă-Canal Chişinău”, водоснабжение будет прервано с 09:00 до 14:00.

Кроме того, подача воды будет приостановлена с 09:00 до 14:00 в городе Дурлешты на улицах Басарабия, Г. Григориу, Зеленая, пер. Тинеретулуй, 1-9. Также в указанный промежуток времени воды не будет в ÎP “Luceafărul” и ÎP “Poiana Silvică”.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.