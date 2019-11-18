Некоторые жители столицы, Гратиешт и села Хулбоака останутся во вторник без воды

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Потребители из коммуны Гратиешты и села Хулбоака останутся во вторник, 19 ноября, без водопроводной воды. Ее не будет с 09:00 до 17:00 в связи с проведением плановых работ на насосной станции.

В этот же промежуток времени воды не будет и в столице по следующим адресам:

ул. Е. Кока 15-19, включительно дроби;

ул. Лэтэрецу 38.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за причинённые неудобства. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.