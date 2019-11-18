Некоторые жители столицы, Гратиешт и села Хулбоака останутся во вторник без воды

Некоторые жители столицы, Гратиешт и села Хулбоака останутся во вторник без воды

Потребители из коммуны Гратиешты и села Хулбоака останутся во вторник, 19 ноября, без водопроводной воды. Ее не будет с 09:00 до 17:00 в связи с проведением плановых работ на насосной станции.

В этот же промежуток времени воды не будет и в столице по следующим адресам:

  • ул. Е. Кока 15-19, включительно дроби;
  • ул. Лэтэрецу 38.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за причинённые неудобства. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md