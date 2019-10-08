Некоторые жители столицы, Дурлешт и Ватры останутся без воды в кране

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Без воды в среду останутся потребители, проживающие в столице в домах по улицам Алба-Юлия, 196-206 (в том числе дробные), шос. Балкань 2-6 (в том числе в том числе дробные), Л. Деляну 1, 7-9 (в том числе дробные). По информации АО „Apă-Canal Chişinău”, водоснабжение будет прервано с 09:00 до 17:00. Также воды не будет с 09:00 до 15:00 по ул. Мирча чел Бэтрын 25/1,33- 39 (в том числе дробные).

Кроме того, подача воды будет приостановлена с 09:00 до 20:00 в городе Дурлешты на улицах Т. Владимиреску 5-9 (в том числе дробные), Н. Грибов, Дечебал, Пэчий, Александри, Флорилор, пер. Вовинцень, пер. Еминеску, ул. Ливезилор, пер. Ливезилор.

В Ватре с 09:00 до 17:00 отключения возможны по улицам Фынтыницей и Тинеретулуй.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.