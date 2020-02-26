Некоторые жители Рышкановки останутся в четверг без воды в кране

Некоторые жители Рышкановки останутся в четверг без воды в кране

Поставщик сообщает о приостановке подачи воды в четверг, 27 февраля, в связи с выполнением плановых работ. Отключения запланированы на Рышкановке с 09:00 до 21:00.

Согласно пресс-релизу учреждения, воды не будет по следующим адресам:

  • ул. М. Костин 19, в том числе в дробных домах; 
  • ул. Н. Димо 21-23, в том числе в дробных домах; 
  • ул. М. Басараб 14-16, в том числе в дробных домах. 

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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