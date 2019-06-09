Некоторые жители Рышкановки и пригорода Гидигич останутся в понедельник без воды

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Потребители, проживающие на столичном Московском проспекте, 8-10, включая номера с дробью, в понедельник, 10 июня, останутся без водопроводной воды. Отключения запланированы на период с 09.00 до 17.00.

В это же время подача воды будет прекращена и в населённом пункте Гидигич, передаёт ipn.md. По информации поставщика, в связи с выполнением работ, запланированных компанией „Gas Natural Fenosa”, возможно отключение электроэнергии, что повлечёт за собой приостановку подачи воды по вышеуказанным адресам.

По окончании работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.