Некоторые жители пригорода Дурлешты останутся в пятницу без воды в кране

О предстоящих отключениях потребителей предупреждает поставщик услуги.

Так, в связи с проведением плановых работ в пятницу, 28 сентября, с 09.00 до 16.00 воды в кране не будет у жильцов домов, расположенных по следующим улицам:

– Тинеретулуй, переулки, 2 – 8;

– Вилеле Бостанча;

– Салкымилор.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства. В то же время их призывают запастись водой на время отключения.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.