Некоторые жители Оргеева и Калараша останутся без электричества в первый день февраля

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Premier Energy Distribution сообщает, что в субботу, 1 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Оргеев:

с. Чишмя – частично с 10:00 до 14:00.

с. Пеливан: ул. И. Пеливан, Ш. чел Маре – частично с 10:00 до 14:00.

Калараш:

с. Мелешень – частично с 09:30 до 17:00.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.