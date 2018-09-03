Некоторые жители муниципия Кишинев останутся без воды в кране во вторник

Об этом сообщает поставщик услуги, АО Apă-Canal Chişinău.

Так, во вторник, 4 сентября, с 09.00 до 14.00 без воды в кране останутся потребители, проживающие в домах по следующим адресам:

– ул. Мунчешть, 800 – 814, 801 – 807, с дробями;

– периметр улиц в г. Сынжера: Кишинэулуй, Штефан чел Маре, Изворулуй, И. Виеру, И. Крянгэ, Аэрогарий.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.